Вскрылась истинная причина ухода звездного легионера из "Астаны"

Испанский нападающий Карлитос ушел из "Астаны" по причине конфликта с тренерским штабом столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее клуб на официальных ресурсах объяснил преждевременный уход 33-летнего футболиста тяжелой адаптацией в Казахстане. Однако, по данным источника, близкого к ситуации, Карлитос не нашел общий язык с тренерами, в частности, с Григорием Бабаяном.

Форвард, перешедший из греческой "Ламии", не стал искать компромисс и решил уехать из "Астаны". В составе команды он сыграл три матча и не отметился результативными действиями.

В последнем сезоне чемпионата Греции нападающий провел за "Ламию" 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач, став лучшим бомбардиром в истории команды на национальном уровне.

Также Карлитос выступал за испанские "Торрельяно", "Эльче", "Онтеньенте", "Фуэнлабрада", "Новельда", "Эльденсе" и "Вильярреал Б", российский "Петротрест", кипрский "Арис", польские "Вислу" (Краков) и "Легию", "Аль-Вахду" из ОАЭ и греческий "Панатинаикос".