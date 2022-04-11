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"Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022

"Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Матч между "Кайратом" и "Каспием" полностью оправдал статус центрального в пятом туре чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем команда из Актау так впечатлила Курбана Бердыева и почему алматинцы все-таки победили. 

"Каспий" доминировал, но "Кайрат" остро контратаковал 

За период работы в "Кайрате" Курбан Бердыев никогда столь комплиментарно не высказывался о сопернике. И это, вероятно, главный показатель прошедшей игры. Несмотря на победный результат, "Каспий" произвел совершенно уникальное впечатление в рамках чемпионата Казахстана, о чем и высказался Бердыев: 

"Каспий" – самая атакующая команда лиги, которая показывает достаточно качественный футбол. Неслучайно они вверху таблицы. По этому направлению многим командам нужно идти. По этому направлению и мы идем потихоньку. До игры я сказал тренеру "Каспия", что их команда мне очень нравится и тот футбол, который проповедует Костов". 

Команда из Актау снова забрала у соперника мяч и старалась разнообразно атаковать позиционно. "Каспий" владел мячом 68 процентов времени, отдав в сумме 645 (!) передач (88 процентов точных). Для сравнения, "Кайрат" выполнил всего 187 передач (67 процентов точных). Вас не должен удивлять процент точности, ведь, несмотря на всю привлекательность, у "Каспия" много стерильного владения мячом, то есть контроля в первой зоне (в обороне), это доказывает в том числе количество передач со стороны центрального защитника Тараса Бондаренко (98 передач) и низко посаженного в этой игре опорника Думана Нарзилдаева (93 передачи). "Кайрат" в свою очередь выполнял больше длинных передач, поэтому их процент оказался значительно ниже, зато алматинцы совершили аж 17 ключевых передач (у "Каспия" всего одна). 

У "Кайрата" были моменты из-за слишком смелой игры "Каспия"

Высокая линия обороны и короткий розыгрыш мяча от вратаря были реальными проблемами "Каспия" в этом матче. Защитники поднимались очень высоко, и "Кайрат" имел много возможностей убегать для быстрых атак. Вот что по этому поводу сказал Бердыев: 

"Мы этим и воспользовались. Если вы помните, в первом тайме Жоао перехватил и не попал в ворота. Иногда специально ловушки ставим, приоткрывая игрока, чтобы туда был пас, а мы сыграли на опережение. Это их принцип игры, и они рискуют". 

Собственно, пропущенный мяч пришел после выхода из обороны "Каспия" с помощью коротких передач, игроки "Кайрата" накрыли Ардазишвили (он отвечал за продвижение мяча) и быстро вывели на ударную позицию Жоао Пауло. 

"Все должны идти в этом направлении". Почему Бердыев восхищен клубом-сенсацией КПЛ-2022. Фото 1

На дистанции "Каспию" будет сложно  

Против соперников с менее мастеровитым подбором игроков стиль "Каспия" может работать, но вскрывать лидеров вроде "Тобола" и "Кайрата" им сложнее, к тому же у таких клубов отличные игроки в атаке. 

В такой оборонительной лиге "Каспий" будет ощущать как плюсы, так и существенные минусы. Созидать всегда сложнее, а кадровых ресурсов у команды Костова немного, выдать стабильный и успешный отрезок им будет крайне тяжело. Хотя их тренер настроен не отступать, Костов утверждает, что они не отойдут от избранной концепции и будут навязывать свою игру. 

Пожалуй, единственная команда, с которой "Каспий" может испытать проблемы по части владения мячом, - это "Астана". И это действительно будет тренерская дуэль между Николаем Костовым и Срджаном Благоевичем.

Напомним, что "Каспий" перед игрой с "Кайратом" сенсационно лидировал в чемпионате, набрав десять очков в четырех турах. Сейчас актауский клуб всего на один балл уступает лидирующим алматинцам. Картина в верхней части таблицы КПЛ может поменяться уже в следующем туре.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Астана 5 3 0 2 6-5 9
6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Метки:
Каспий Кайрат ФК КПЛ Бердыев Курбан Алматы

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