Вратарю сборной Казахстана по футболу нашли замену

Экс-голкипер московского "Спартака" Тимур Акмурзин близок к переходу в казахстанский "Тобол", второй претендент на голкипера - российский "Акрон", сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в ближайшее время 24-летний Акмурзин должен подписать контракт с костанайской командой, выигравшей чемпионат Казахстана в 2021 году.

Акмурзин перешел в "Спартак" в 2019 году. Он провел три сезона за "Спартак-2" в ФНЛ (второй по силе дивизион России). В свое время привлекался в юношеские сборные России.

В новом сезоне Лиги чемпионов "Тобол" сыграет в квалификации против венгерского "Ференцвароша". Первый матч пройдет 6 июля в Костанае. Ответная игра состоится в ночь с 13 на 14 июля в Будапеште.

Напомним, ранее "Тобол" расстался с голкипером сборной Казахстана Дмитрием Непогодовым.