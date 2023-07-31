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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вратарь сборной Казахстана сделал заявление после "привоза" в матче за "Шахтер"

Вратарь сборной Казахстана сделал заявление после "привоза" в матче за "Шахтер"
©instagram.com/shats_30/

Голкипер "Шахтера" и сборной Казахстана Игорь Шацкий оставил послание после поражения "горянков" в матче 17-го тура КПЛ-2023 от "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Шахтер" проиграл в этом матче со счетом 1:2. Решающий гол в ворота "горняков" был забит после ошибки Шацкого.

"Человека определяют не победы, а то, как он реагирует на поражения", - написал вратарь в своем Instagram.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23
8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11
14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ

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