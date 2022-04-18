Вратарь сборной Казахстана потерял место в составе. Клубы КПЛ следят за ситуацией

Голкипер сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов может покинуть "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последний официальный матч 29-летний вратарь провел больше месяца назад - 17 марта против "Астаны".
После этого он пропустил оба матча сборной Казахстана против Молдовы, а также трижды оставался на скамейке запасных "Актобе". Последние три игры ворота западноказахстанского клуба защищал ветеран из Сербии - Саша Стаменкович.
Трансферное окно в Казахстане открыто до 23 апреля. К Покатилову проявляют интерес несколько команд в КПЛ.
Ранее голкипер сборной Казахстана защищал цвета родного "Акжайыка", "Кайрата", российского "Ростова" и все того же "Актобе".
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