Вратарь сборной Казахстана лишил "Тараз" победы над "Кызыл-Жаром"

"Кызыл-жар" и "Тараз" сыграли вничью в рамках 14-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Петропавловске, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Ненад Адамович (11-я минута, 37-я). У хозяев мячи забивали Дарко Зорич (65-я) и Алибек Касым (90-я, пенальти).

Стоит отметить, что голкипер южан Мухаммеджан Сейсен, который был вызван в сборную Казахстана на товарищеские матчи с Северной Македонией и Мальтой, допустил грубейшие ошибки, приведшие к двум голам в его ворота. В первом случае он неосмотрительно покинул ворота, чем воспользовался Зорич, а во втором - выпустил мяч из рук, что привело к пенальти и ответному голу. При этом защитник "Тараза" Алмас Сапаргалиев получил красную карточку за игру рукой.

После этой игры таразцы с 19 очками остались на шестом месте, а петропавловцы с 18 баллами расположились на седьмой позиции.

В следующем туре, 12 июня, "Кызыл-Жар" в гостях сыграет с "Шахтером", а "Тараз" на следующий день дома примет "Кайрат".

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