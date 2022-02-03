Вратарь "Кайрата" объяснил свой переход в "Актобе"

Вратарь "Актобе" Стас Покатилов в интервью пресс-службе клуба поделился своими эмоциями от перехода в состав "красно-белых", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официально о трансфере голкипера сборной Казахстана было объявлено 2 февраля.

- Стас, какие впечатления от возвращения?

- Спасибо! Очень положительные впечатления. Для меня Актобе - не чужой город. Как и команда. В 2015 году мы провели здесь неплохой сезон. Взяли бронзу. Со многими игроками в клубе я давно знаком. Поэтому было очень приятно возвращаться в "Актобе".

- Среди некоторых любителей футбола бытует такое мнение, что ты покинул "Актобе" после сезона 2015 года якобы из-за финансовых проблем. Хотя ты тогда перешел в "Ростов". Можешь прокомментировать этот момент?

- Насчет финансовых условий, это неправда. После того сезона поступило предложение от "Ростова", и я принял для себя дальнейший путь продолжения карьеры. Решил попробовать свои силы в России.

- После прошлогоднего сезона тебя сватали в европейские чемпионаты. Но ты решил подписать контракт с "Актобе". Как так получилось?

- В конце прошлого сезона мне сразу же позвонило руководство "Актобе". Предложили вариант перехода в команду. Не скрываю, что у меня были в приоритете Европа или Россия. Если был бы такой шанс, я бы не стал упускать его. Работа шла, агенты общались, были варианты. Но только на словах. Конкретных не было. Время шло, а руководство "Актобе" все это время было со мной на связи, мы разговаривали очень часто. Клуб был во мне заинтересован, у коллектива большие планы и амбиции на предстоящий сезон. Поэтому, я думаю, что сделал правильное решение, перейдя в актюбинский клуб.

Напомним, что последним клубом 29-летнего Покатилова стал алматинский "Кайрат", за который он выступал с 2016 по 2021 год. Также в его карьере были уральский "Акжайык" и карагандинский "Шахтер". В национальную команду вызывается с 2015 года.