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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Впервые за 16 лет! Кто станет последним новичком КПЛ-2024

Впервые за 16 лет! Кто станет последним новичком КПЛ-2024
©ФК "Женис"

Сегодня, 31 октября, пройдет последний тур в рамках первой лиги Казахстана по футболу. По итогам заключительных матчей станет известно, кто получит право квалифицироваться в премьер-лигу (КПЛ-2024) с третьего места. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

Досрочно из первой лиги в КПЛ уже вышли семейский "Елимай" и туркестанский "Туран". Футбол уровня высшего дивизиона вернется в Абайскую область впервые за 10 лет - в 2014-м в "вышке" участвовал местный "Спартак". Что касается туркестанцев, то они быстро вернулись в КПЛ. Клуб участвовал в премьер-лиге в 2021 и 2022 годах.

Не решена лишь судьба третьего места, также позволяющего пойти на повышение. Сегодня все матчи первой лиги начнутся одновременно, в 15:00 по астанинскому времени, и будет очень интересно.

Прямо сейчас на третьем месте находится астанинский "Женис", в активе которого 57 баллов. Но при удачном раскладе на возвращение в премьер-лигу может рассчитывать и уральский "Акжайык" с 54 очками. Дело в том, что разница мячей у клуба из западного Казахстана гораздо лучше (+34 против +27). Поэтому если "Женис" проиграет в заключительном туре, а "Акжайык" добудет победу, то именно вторые вырвут путевку в КПЛ.

Однако шансов у "Жениса" намного больше, примерно в соотношении 90 на 10. Дело в том, что столичные примут у себя дома "Онтустик", который уже гарантировал себе вылет во вторую лигу. В первом круге они без проблем обыграли этого соперника у него же дома - 3:1. Поэтому теперь мотивированные игроки "Жениса" сделают все возможное, чтобы шагнуть в КПЛ. А там их команда не играла аж с 2008 года! Возвращение спустя 16 лет может стать историческим.

Что касается "Акжайыка", то у них последний тур очень сложный - выезд к уже коронованным чемпионам первой лиги-2023 из "Елимая". В Семее чемпионское настроение, и вряд ли перед своей публикой они захотят делать подарки соперникам. Тем более для обладателей первого места это отчасти принципиальная игра, ведь в первом круге их встреча завершилась вничью 1:1. Противостояние востока и запада обещает быть жарким даже в конце октября.

При текущих раскладах, шансов на успех у "Жениса" куда больше. Столичным будет достаточно даже ничьей, чтобы обеспечить себе возвращение в премьер-лигу. В следующем году впервые за 26 лет в высшем дивизионе чемпионата Казахстана могут быть представлены две команды из Астаны. Тогда это был как раз "Женис" и "Наша Кампания". Но дерби с "Астаной" в КПЛ у "Жениса" еще не было, но теперь, вероятно, это вопрос времени, причем непродолжительного.

Посмотрим, как все получится в итоге. Стартовый свисток в Астане и Семее прозвучит в 15:00 по столичному времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Напомним, что в обратном направлении, из КПЛ в первую лигу, отправятся павлодарский "Аксу", актауский "Каспий" и кокшетауский "Окжетпес".

Фото: ПФЛК, ФК "Акжайык"©

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Метки:
Футбол Первая лига Казахстана КПЛ Казахстан Елимай ФК Женис ФК Туран ФК Астана ФК Аксу ФК Каспий ФК Окжетпес ФК

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