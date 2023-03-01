Возвращение после допинг-скандала: Бауыржан Исламхан заявлен в чемпионат Казахстана

"Ордабасы" заявил Бауыржана Исламхана в чемпионат Казахстана 2023 года, передают Vesti.kz.

30-летний хавбек был внесен в заявку игроков шымкентского клуба под номером девять на сайте профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

Исламхан уже отбыл двухгодичную дисквалификацию, которую получил в качестве игрока "Аль-Айна" в декабре 2020-го - тогда его уличили в употреблении вещества, которое в итоговом решении Дисциплинарного и Этического комитета АФК фигурирует как Prohibited Substance - "запрещенная субстанция".

Напомним, что Бауыржан в зимнее трансферное окно рассчитывал пополнить состав "Кайрата", однако этого не произошло. О причинах читайте здесь.

Стартовый матч в чемпионате Казахстана шымкентцы проведут 4 марта на своем поле против актауского "Каспия".

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