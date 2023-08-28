Войдут в историю? "Кызыл-Жар" может забрать у "Астаны" медали

"Астана", потерпев поражение от "Кайрата", не только отдалила себя от защиты чемпионского титула, но и подпустила к себе ближайшего преследователя в лице "Кызыл-Жара". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему команда Али Алиева имеет шансы на медали даже в противостоянии со столичным клубом.

"Кызыл-Жар", учитывая возможности клуба, даже сейчас, находясь на четвертом месте, превосходит ожидания и показывает отличные результаты. У клуба и Алиева в частности есть амбиции, а именно желание вернуться в еврокубки.

Четвертое место не гарантирует "Кызыл-Жару" выход в квалификацию Лиги конференций, поскольку "Тобол" имеет шансы занять еврокубковое место, если победит в Кубке Казахстана у "Ордабасы". Поэтому "Кызыл-Жар" мотивирован, ведь рассчитывать на помощь других в казахстанском футболе достаточно наивно.

Третье место гарантирует еврокубки и там сейчас находится "Астана". У столичного клуба 40 очков, у "Кызыл-Жара" 36 очков, обе команде сыграли по 20 матчей. Разница в четыре очка за шесть туров до конца существенная, но в потенциале она отыгрывается.

У "Кызыл-Жара" чуть легче календарь, среди больших соперников - "Тобол" и "Актобе", но обе игры пройдут в Петропавловске. А вот у "Астаны" из шести матчей - три с приставкой "топ" - тяжелые выезды в Актобе и Шымкент, а также игра с "Тоболом" дома.

Еще одним преимуществом "Кызыл-Жара" может стать выход "Астаны" в групповой этап Лиги конференций. Тогда осенний график у команды Бабаяна будет сверхплотным и потери очков практически неизбежны, играть на два фронта "Астане" тяжело, что и доказал период в июле-августе.

Конечно, четвертое место для "Астаны" станет катастрофой и клуб сделает все, чтобы этого не произошло. Но пока интрига остается и хочется, чтобы она жила до последнего тура и решалась в исключительно спортивном русле.

Для "Кызыл-Жара" это исторический шанс - взять медали впервые за 22 года. Но что самое важное, скромный клуб из Петропавловска покажет, что даже с такими ресурсами можно бросать вызов большой тройке ("Ордабасы", "Актобе", "Астана"). Кроме того, это будет редким случаем для нашего футбола, когда тренерское влияние действительно ощутимо, ведь Али Алиев создал команду без звезд, но с четкими игровыми принципами, современными идеями и дотошным подходом к деталям.

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 20 15 4 1 40-14 49 2 Актобе 21 11 8 2 37-19 41 3 Астана 20 12 4 4 24-16 40 4 Кызылжар 20 11 3 6 22-17 36 5 Кайрат 21 10 5 6 37-29 35 6 Тобол 19 8 4 7 20-24 28 7 Атырау 21 7 7 7 22-26 28 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 21 4 3 14 20-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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