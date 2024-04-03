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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Вовремя уехал? Как "Актобе" спас звездного новичка от настоящей жести

Вовремя уехал? Как "Актобе" спас звездного новичка от настоящей жести
©ФК "Актобе"

26-летний нападающий "Актобе" Дорни Ромеро стал одним из главных ньюсмейкеров зимнего межсезонья КПЛ. На протяжении нескольких месяцев в стане красно-белых ждали бомбардира из Доминиканской Республики, который должен был перейти из боливийского "Олвейс Реди". В итоге пятикратные чемпионы страны дождались новичка и он уже уверенно дебютировал за клуб.

Как оказалось, трансфер футболиста из "Олвейс Реди" в "Актобе" стал счастливым для всех сторон, кроме боливийской стороны. "Актобе" заполучил забивного нападающего, а сам игрок покинул прежнюю команду перед поистине диким инцидентом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что случилось в Боливии.

Официально трансфер Ромеро в "Актобе" был оформлен 13 марта. В прошлые выходные, 31 числа, Дорни дебютировал в казахстанском первенстве. Он вышел на замену в перерыве вместо Бауыржана Байтана, и спустя две с лишним минуты открыл счет голам в КПЛ.

Только взгляните, как ударно начал свою карьеру в Казахстане Дорни. Любой новичок позавидует такому:

В тот же день его прежняя команда "Олвейс Реди" играла в чемпионате против "Индепендьенте Петролеро". Домашний матч обернулся поражением хозяев со счетом 0:1. И это вызвало гнев у болельщиков "Олвейс Реди". Причем не просто гнев, а настоящую ярость, которая вылилась в дикость после финального свистка.

Группировка фанатов ворвалась в раздевалку своей любимой команды. Агрессивно настроенные суппортеры избили футболистов и ограбили некоторых из них, прихватив с собой кошельки и телефоны спортсменов. Они устроили полноценный погром в раздевалке, дав понять, что терпеть такие результаты они не намерены.

А ведь Ромеро в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Боливии и самым результативным голеадором среди снайперов всех чемпионатов Южной Америки. Возможно, что неудачи в последних матчах отчасти связаны с потерей лидера, уехавшего покорять чемпионат Казахстана.

Совет директоров клуба позже сделал официальное заявление. В нем нападавших назвали злоумышленниками, не имеющими никакого отношения к клубу. Полиция обеспечила охрану футболистам и персоналу "Олвейс Реди", чтобы нападения не продолжились после случившегося.

Также в клубе выразили надежду, что следствие приведет к установлению и задержанию всех провинившихся. "Олвейс Реди" готов полностью сотрудничать с боливийской полицией. 

Кроме того, самый дорогостоящий игрок команды, защитник Диего Медина (оценивается в 850 тысяч евро), сообщил о своем намерении покинуть клуб. 22-летний футболист был потрясен случившимся. Не исключено, что ему были нанесены побои. Ранее самым дорогостоящим футболистом "Олвейс Реди" был как раз Ромеро, чья стоимость равна 900 тысячам евро.

Теперь следующий матч "Олвейс Реди" проведет уже в Кубке Судамерикана (второй по значимости континентальный турнир, аналог европейской Лиги Европы) 5 апреля. Дома боливийцы сыграют с колумбийским "Индепендьенте" из Медельина. Смогут ли игроки собраться после таких событий и выдать хороший результат - все еще вопрос.

Что касается Ромеро, то 7 апреля он может провести второй матч за "Актобе". В этот день его команда дома сыграет с "Атырау". Пока в активе актюбинцев две победы по итогам двух сыгранных встреч.

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Метки:
Футбол Актобе ФК КПЛ Казахстан Боливия Доминиканская Республика Атырау ФК

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