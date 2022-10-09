Воспользуется "Астана" осечкой "Тобола"? Прямая трансляция оставшихся матчей 22-го тура КПЛ

Сегодня, 9 октября, состоятся оставшиеся матчи 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Кайрат", ведущий борьбу за еврокубки на выезде сыграет с "Атырау". Конкурент алматинцев "Шахтер" - дома примет "Туран". Начало матчей в 16.00 по времени Астаны.
Через два часа после этого стартуют игры "Астана" - "Ордабасы" и "Тараз" - "Кызыл-Жар".
Завершит программу тура в 20.00 - противостояние "Мактаарала" и "Акжайыка".
В прямом эфире матчи покажет ПФЛК-ТВ. Начало - по времени Астаны. С турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.
Реклама