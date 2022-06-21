Воспитанник "Ливерпуля" может покинуть клуб КПЛ

Португальский футболист Тони Силва, который является воспитанником английского "Ливерпуля", может покинуть казахстанский "Туран" уже летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Агенты футболиста уже предложили услуги чемпиона Казахстана-2021 года ряду клубов, в том числе и казахстанских.
Сильва перешел в "Туран" перед сезоном, до этого в Казахстане выступал в "Таразе", "Тоболе", таким образом туркестанский клуб стал его третьей команды в КПЛ.
В этом сезоне он провел десять игр, в которых отличился двумя результативными передачами.
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