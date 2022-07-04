Воспитанник "Кайрата" перешел в клуб КПЛ

ФК "Туран" объявил о заключении контракта c казахстанским голкипером Динмухаммедом Жомартом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
21-летний Жомарт является воспитанником "Кайрата". Свой первый и единственный матч за основную команду алматинского клуба он провел в сезоне-2022 в матче против "Тараза" (0:1)
Прошлый сезон голкипер провел в "Кайрат-Москве". За московский клуб он сыграл 18 матчей, из которых он отыграл на ноль.
Ранее "Туран" объявил об уходе вратаря Эмиля Балаева, сыгравшего за туркестанский клуб всего один матч. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ.
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