Воспитанник "Кайрата" едет в "Елимай". В России он провел лучший отрезок в карьере

Акмаль Бахтияров последние пару лет провел вне Казахстана, но теперь близок к возвращению на родину - он получил предложение от "Елимая". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это сделка вызывает интерес и сможет ли вингер проявить себя в КПЛ.

Карьера Акмаля волнообразна, но после ухода из "Ордабасы" он наконец обрел стабильность и постоянную игровую практику. Да, в рамках второй лиги России, но все же, показательно, что он не разуверился в себе и выдал, возможно, самый продуктивный отрезок в карьере.

В астраханском "Волгаре" Бахтияров за сезон сыграл 38 (!) матчей, это почти в два раза больше, чем общее количество его игр в КПЛ. За этот период он оформил пять голов и шесть ассистов.

В 27 лет Акмаль накопил необходимый опыт и окреп ментально. Его прошлый камбэк в КПЛ выглядел разочаровывающем, ведь в "Ордабасы" он играл мало и по сути проиграл конкуренцию.

Но в "Елимае" ситуация может сложится иначе. Во-первых, сам Акмаль стал продуктивнее и фундаментальнее как игрок. Во-вторых, в Семее все-таки чуть меньше ожиданий, чем было в Шымкенте, где собирали команду под чемпионство.

Кроме того, в "Елимае" есть отличный пример, схожий с Акмалем по функциям и карьере игрок - это Жан-Али Пайруз. В команде Андрея Карповича ему удалось раскрыться и даже дорасти до сборной Казахстана. Бахтияров вполне способен проделать тот же путь.

Да, конкуренция в Семее будет, ведь есть тот же Пайруз, Плакка, Тугарев, Муртазаев. Но нельзя сказать, что это игроки совершенно иного уровня. Для Акмаля это очередной шанс заявить о себе в КПЛ. Для "Елимая" еще одна попытка раскрутить казахстанского игрока с минимальными рисками для себя.