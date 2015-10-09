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Воспитанник "Интера" продолжит карьеру в Казахстане

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Воспитанник "Интера" продолжит карьеру в Казахстане ©ФК "Актобе"

Состав "Актобе" пополнил 29-летний бельгийский защитник Сенна Малик Мианг, имеющий опыт выступлений в итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

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Состав "Актобе" пополнил 29-летний бельгийский защитник Сенна Малик Мианг, имеющий опыт выступлений в итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Мианг - универсальный левоногий футболист с отличными физическими данными (рост 1,92 м). Он способен качественно закрыть как позицию центрального защитника, так и сыграть на левом фланге обороны в качестве латераля.

Футбольная биография новичка "Актобе" впечатляет:

• Воспитанник бельгийских клубов "Антверпен" и "Беерсхот".
• Выпускник академии итальянского "Интера", в составе которого дебютировал в Серии А.
• Выступал в высшем итальянском дивизионе за "Кальяри".
• Играл на родине за "Стандард", "Серкль Брюгге" и "Эйпен", а также за венгерский "Дьер".
• Прошёл через все юношеские и молодёжные сборные Бельгии.

У Сенны отличная футбольная генетика - его отец Бонифас в своё время защищал цвета национальной сборной Конго.


Напомним, что "Актобе" также подписал известного казахстанского нападающего, подробности - здесь.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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