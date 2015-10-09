Воспитанник "Интера" продолжит карьеру в Казахстане

Состав "Актобе" пополнил 29-летний бельгийский защитник Сенна Малик Мианг, имеющий опыт выступлений в итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Мианг - универсальный левоногий футболист с отличными физическими данными (рост 1,92 м). Он способен качественно закрыть как позицию центрального защитника, так и сыграть на левом фланге обороны в качестве латераля.

Футбольная биография новичка "Актобе" впечатляет:

• Воспитанник бельгийских клубов "Антверпен" и "Беерсхот".

• Выпускник академии итальянского "Интера", в составе которого дебютировал в Серии А.

• Выступал в высшем итальянском дивизионе за "Кальяри".

• Играл на родине за "Стандард", "Серкль Брюгге" и "Эйпен", а также за венгерский "Дьер".

• Прошёл через все юношеские и молодёжные сборные Бельгии.

У Сенны отличная футбольная генетика - его отец Бонифас в своё время защищал цвета национальной сборной Конго.

Напомним, что "Актобе" также подписал известного казахстанского нападающего, подробности - здесь

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