Воспитанник "Барселоны" обратился к российскому клубу после возвращения в "Кайрат"

Защитник "Кайрата" Маки Баньяк обратился к российскому клубу "Пари НН", в составе которого он находился в аренде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Баньяк не успел сыграть ни одной официальной игры, так как на тренировке российской команды порвал мениск и повредил бедренную кость левой ноги.
"Благодарю вас за теплый прием с первого дня, я почувствовал себя как дома. В этих нескольких словах я хочу выразить свою благодарность за поддержку, которую я получил от каждого из вас, семьи "Пари НН", во время моего отсутствия.
В нашей профессии есть обстоятельства, которые не зависят от нас, но все вещи способствуют нашему благу.
Это было короткое пребывание, но тем не менее, я завел друзей и братьев как в раздевалке, так и за ее пределами 🤓. Одно можно сказать наверняка, жизнь в целом и футбол в частности часто дают нам второй шанс.
Спасибо, что заботились обо мне в мельчайших деталях. Еще один поклонник 💙🤍", - написал камерунский защитник в своем Instagram.
Баньяк является воспитанником "Барселоны", за вторую команду которой сыграл 43 матча. Также выступал за "Сарагосу", австрийскую "Адмиру Ваккер", словенскую "Любляну" и сербский "Партизан". За сборную Камеруна отыграл четыре матча.
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