Воспитанник "Барселоны" обратился к "Кайрату" после перехода в клуб РПЛ

Камерунский футболист Маки Баньяк прокомментировал свой переход из алматинского "Кайрата" в "Нижний Новгород", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Легионер был арендован российским клубом до июня 2023 года с правом выкупа.
"Спасибо "Нижнему Новгороду" за оказанное мне доверие, я прихожу с большим желанием прогрессировать, но прежде всего наслаждаться игрой и полностью выкладываться.
Спасибо моим агентам и "Кайрату" за эту сделку.
За работу", - написал он в Instagram.
Напомним, Баньяк является воспитанником "Барселоны", в системе каталонского клуба находился в период 2012-2016 годов. В его карьере также были словенская "Олимпия" (Любляна), австрийская "Адмира Ваккер", испанский "Реал Сарагоса". За сборную Камеруна сыграл четыре матча.
Чемпионат России возобновится в марте, 4-го числа "Нижний Новгород" на выезде сыграет с "Зенитом".
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