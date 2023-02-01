Воспитанник "Барселоны" обратился к "Кайрату" после перехода в клуб РПЛ

Камерунский футболист Маки Баньяк прокомментировал свой переход из алматинского "Кайрата" в "Нижний Новгород", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Легионер был арендован российским клубом до июня 2023 года с правом выкупа.

"Спасибо "Нижнему Новгороду" за оказанное мне доверие, я прихожу с большим желанием прогрессировать, но прежде всего наслаждаться игрой и полностью выкладываться.

Спасибо моим агентам и "Кайрату" за эту сделку.

За работу", - написал он в Instagram.

Напомним, Баньяк является воспитанником "Барселоны", в системе каталонского клуба находился в период 2012-2016 годов. В его карьере также были словенская "Олимпия" (Любляна), австрийская "Адмира Ваккер", испанский "Реал Сарагоса". За сборную Камеруна сыграл четыре матча.

Чемпионат России возобновится в марте, 4-го числа "Нижний Новгород" на выезде сыграет с "Зенитом".

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