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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Волевой победой завершился матч "Атырау" и "Кайсара"

Волевой победой завершился матч "Атырау" и "Кайсара"
©instagram.com/fc_atyrau

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 2

Атырау - Кайсар 2:1

Голы:

Совпель (Калмуратов), 4 (0:1); Козлов (Стасевич), 31 (1:1); Стасевич (Джуматов), 45 (2:1)
Турнирная таблица →

"Атырау" обыграл кызылординский "Кайсар" в рамках второго тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Атырау на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 2:1. При этом первыми успеха добились гости усилиями Василия Совпеля на 4-й минуте. На это хозяева поля ответили точными ударами Евгения Козлова и Игоря Стасевича на 31-й и 45+1-й минутах соответственно.

Таким образом атыраусцы занесли в свой актив первую победу в чемпионате, расположившись с четырьмя очками на промежуточном шестом месте. Кызылординцы потерпели вторую неудачу подряд и находятся на десятой строчке из 14.

В третьем туре, 14 марта, "Кайсар" дома примет "Аксу", а на следующий день "Атырау" в гостях сыграет с "Мактааралом".

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Метки:
КПЛ Атырау ФК Кайсар ФК

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