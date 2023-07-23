Видеоозор сенсационной ничьей "Кайрата" с аутсайдером чемпионата Казахстана

"Кайрат" в матче 16-го тура КПЛ-2023 сыграл вничью с "Мактааралом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась со счетом 2:2. Все основные события матча развернулись в первом тайме игры.
На 13-й минуте Еркебулан Сейдахмет вывел алматинцев вперед. Впрочем, на 37-й минуте Токтар Жангылышбай восстановил равновесие. Жоао Пауло на 41-й минуте вновь склонил чашу весов в пользу "Кайрата". Однако Рамазан Каримов на третьей добавленной к первому тайму время спас "Мактаарал" от поражения.
Однако Рамазан Каримов на третьей добавленной к первому тайму время спас "Мактаарал" от поражения.
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