Видеообзор волевой победы "Тобола" в матче чемпионата Казахстана

"Тобол" в матче 11-го тура КПЛ-2023 одержал победу на выезде над "Окжетпесом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, проходивший на "Астана Арене", где "Окжетпес" принимал своего соперника, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Кокшетаусцы открыли счет уже на седьмой минуте благодаря быстрому голу Максима Драченко. Однако "Тобол" сумел отыграться на 17-й минуте, когда Серикжан Мужиков точным ударом с пенальти забил гол - 1:1.

Решающий мяч, принесший победу костанайцам, был забит Сержем Дебле на 71-й минуте.

После этой победы "Тобол" набрал 17 очков и занимает шестое место в таблице. "Окжетпес" с 11 баллами находится на десятой строчке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 12 9 1 2 17-11 28 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 7 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 8 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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