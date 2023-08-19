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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Видеообзор сенсационной победы аутсайдера КПЛ

Видеообзор сенсационной победы аутсайдера КПЛ
©instagram.com/fcaqsu

Предлагаем вашему вниманию видео сенсационной победы "Аксу" над "Атырау" в матче 20 тура КПЛ.

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась разгромным выигрышем хозяев со счетом 4:1. Благодаря этому клуб поднялся со дна турнирной таблицы. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45
2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39
3 Астана 18 12 3 3 23-14 39
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32
6 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26
8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24
9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
13 Каспий 20 3 5 12 21-34 14
14 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12

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Метки:
Аксу ФК Атырау ФК КПЛ

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