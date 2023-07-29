Видеообзор сенсационного поражения "Астаны" в матче чемпионата Казахстана

"Астана" потерпела поражение в матче 17-го тура КПЛ-2023 от "Кызыл-Жара", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Петропавловске завершилась минимальной победой хозяев поля. Единственный гол в игре был забит на 89-й минуте Рафаилем Оспановым.
Стоит отметить, что ранее столичный клуб потерпел поражение в квалификационном матче против загребского "Динамо" со счетом 0:4.
После этого матча "Астана" имеет 39 очков и занимает второе место в таблице КПЛ. Команда отстает на три балла от лидера "Ордабасы". "Кызыл-Жар" набрал 28 очков и располагается на пятой позиции.
Загрузка матч-центра...
Реклама