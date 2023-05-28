Видеообзор сенсационного матча "Астаны" в чемпионате Казахстана

"Атырау" и "Астана" сыграли в матче 11-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче, который проходил в Атырау, ни одна из команд не смогла открыть счет.
Следует отметить, что "Астана" и "Атырау" прервали свои двухматчевые победные серии.
Столичный клуб набрал 29 очков и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице. "Атырау" набрал 18 баллов и располагается на шестой строчке.
Важно отметить, что "Астана" провела на два матча больше, чем ближайшие преследователи.
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