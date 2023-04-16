Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной"

"Кайрат" в матче шестого тура КПЛ-2023 разгромил на выезде "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в столице завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Алматинцы уже на третьей минуте вышли вперед после гола Жоао Пауло.
На 56-й минуте "Кайрат" образцово воспользовался контратакой - 2:0. И на сей раз героем эпизода стал Пауло.
Автором третьего гола в ворота "Астаны" на 86-й минуте стал воспитанник "Зенита" Дмитрий Сергеев, который немногим ранее вышел на замену. Для российского полузащитника это дебютный гол в чемпионате Казахстана.
Отметим, что в прошлом году "Кайрат" дважды уступил "Астане" с общим счетом 0:10.
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