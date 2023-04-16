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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной"

Видеообзор разгромной победы "Кайрата" над "Астаной"
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" в матче шестого тура КПЛ-2023 разгромил на выезде "Астану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в столице завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Алматинцы уже на третьей минуте вышли вперед после гола Жоао Пауло.

На 56-й минуте "Кайрат" образцово воспользовался контратакой - 2:0. И на сей раз героем эпизода стал Пауло.

Автором третьего гола в ворота "Астаны" на 86-й минуте стал воспитанник "Зенита" Дмитрий Сергеев, который немногим ранее вышел на замену. Для российского полузащитника это дебютный гол в чемпионате Казахстана.

Отметим, что в прошлом году "Кайрат" дважды уступил "Астане" с общим счетом 0:10.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ

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