Видеообзор разгромного поражения "Кайрата" в матче чемпионата Казахстана

"Кайрат" в матче десятого тура КПЛ-2023 встречался в Алматы с кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч завершилась неожиданной победой гостей со счетом 3:0. На десятой минуте первый гол в ворота "Кайрата" забил Жоао Педро Оливейра.
Затем, в 24-й минуте Дмитрий Бородин удвоил преимущество "волков" точным ударом с пенальти. В первые минуты компенсированного времени к концу первого тайма Бородин реализовал еще один пенальти.
Для алматинцев это второе поражение в текущем сезоне. Интересно, что команда Кирилла Кекера снова уступила на своем поле. Ранее 9 апреля "Кайрат" проиграл "Жетысу" со счетом 2:3.
Алматинцы пока занимают четвертое место с 18 очками. "Кайсар", набравший 16 баллов, поднялся на седьмую позицию.
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