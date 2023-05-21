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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Видеообзор победы "Тобола" над аутсайдером чемпионата Казахстана

Видеообзор победы "Тобола" над аутсайдером чемпионата Казахстана
©ФК "Тобол"

"Тобол" победил в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайцы принимали на своем поле "Мактаарал". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственным взятием ворот на 69-й минуте отметился Ислам Чесноков.

Подопечные Милича Чурчича набрали 14 очков и занимают седьмое место. "Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что перед этим матчем пост главного тренера "Мактаарала" занял казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Мактаарал ФК КПЛ

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