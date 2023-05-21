Видеообзор победы "Тобола" над аутсайдером чемпионата Казахстана

"Тобол" победил в матче десятого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Костанайцы принимали на своем поле "Мактаарал". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственным взятием ворот на 69-й минуте отметился Ислам Чесноков.
Подопечные Милича Чурчича набрали 14 очков и занимают седьмое место. "Мактаарал" с тремя баллами замыкает турнирную таблицу.
Отметим, что перед этим матчем пост главного тренера "Мактаарала" занял казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов.
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