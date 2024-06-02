Видеообзор победы "Кайрата" над аутсайдером КПЛ-2024

Алматинский "Кайрат" в матче десятого тура КПЛ-2024 обыграл "Шахтер", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Алматы завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев клуба, в главе которых дебютировал российский специалист Александр Кержаков.
В составе "Кайрата" отличились: Адилет Садыбеков (22 минута), Иброхимхалил Юлдошев (25), Гиорги Зариа (77) и Элдер Сантана (81).
У "Шахтера" дубль на свой счет записал Имеда Ашортиа (35 и 65 минута).
Алматинцы набрали 18 очков и по дополнительным показателям уступают лидирующему "Актобе". У "Шахтера" семь баллов и предпоследнее 12 место в таблице КПЛ-2024.
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