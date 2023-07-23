Видеообзор победного матча "Шахтера" в чемпионате Казахстана

Карагандинский "Шахтер" в матче 16-го тура КПЛ-2023 одержал минимальную победу над "Каспием" , сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол был забит Айдосом Таттыбаевым на четвертой минуте матча. Форвард "горняков" отличился с пенальти.

Отметим, что с 37-й минуты "Каспий" играл в меньшинстве после удаления Тимура Реджепова.

"Горняки" набрали 18 очков и занимают десятое место в таблице чемпионата. У "Каспия" десять баллов и предпоследняя 13-я строчка в таблице КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ