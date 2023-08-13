Видеообзор ничьей между "Кызыл-Жаром" и "Шахтером"

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 19 тура КПЛ, в котором Кызыл-Жар" и "Шахтер" сыграли вничью.
Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:1. Карагандинцы вышли вперед уже на восьмой минуте благодаря Ивану Свиридову. А хозяева поля сравняли еще до перерыва. Отличился Евгений Березкин.
Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"
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