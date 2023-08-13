"Кызыл-Жар" обошел "Кайрат" в гонке за лидерство в КПЛ

"Кызыл-Жар" и "Шахтер" сыграли вничью в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:1. Все голы были забиты в первом тайме.
Карагандинцы вышли вперед уже на восьмой минуте благодаря Ивану Свиридову.
Но хозяева поля сравняли еще до перерыва. Отличился Евгений Березкин.
С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
"Кызыл-Жар" поднялся на четвертое место в КПЛ и сместил на пятую строчку "Кайрат", который позже сыграет с "Тоболом". С положением команд можно ознакомиться ниже.
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