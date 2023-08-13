"Кызыл-Жар" обошел "Кайрат" в гонке за лидерство в КПЛ

"Кызыл-Жар" и "Шахтер" сыграли вничью в матче 19 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:1. Все голы были забиты в первом тайме.

Карагандинцы вышли вперед уже на восьмой минуте благодаря Ивану Свиридову.

Но хозяева поля сравняли еще до перерыва. Отличился Евгений Березкин.

С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.

"Кызыл-Жар" поднялся на четвертое место в КПЛ и сместил на пятую строчку "Кайрат", который позже сыграет с "Тоболом". С положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 5 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 8 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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