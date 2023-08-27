Видеообзор матча "Кызыл-Жар" - "Аксу" 1:0

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 21 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги из Петропавловска.
"Кызыл-Жар", ведущий борьбу за попадание в тройку призеров, принимал "Аксу", который является аутсайдером турнира. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на десятой минуте стал Борис Смилянич.
Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"
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