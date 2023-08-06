Видеообзор матча "Актобе" - "Кайрат"

ФК "Актобе" в матче 18-го тура КПЛ-2023 обыграл на своем поле "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в "Актобе" оказалась богатой на голы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

На 20-й минуте Шина вывел "Актобе" вперед. Впрочем, на 29-й минуте Дмитрий Сергеев восстановил равновесие.

На 34-й минуте Элдер Сантана забил второй гол "Актобе". Артур Шушеначев уже в добавленное время вернул интригу в сюжет матча - 2:2.

На 52-й минуте Алибек Касым образцово исполнил штрафной удар - 3:2. А окончательный счет на 57-й минуте установил капитан "Актобе" Дмитрий Шомко.

"Красно-белые" набрали 38 очков, и располагаясь на третьем месте, сократила отставание от "Астаны". У "Кайрата" 29 очков и четвертая строчка.

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