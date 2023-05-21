Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Видеообзор матча "Актобе" - "Каспий" с неожиданным исходом

Видеообзор матча "Актобе" - "Каспий" с неожиданным исходом
©ФК "Актобе"

"Актобе" в матче десятого тура КПЛ-2023 сыграл вничью с "Каспием", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В игре в Актобе соперники не сумели открыть счет. "Актобе" играл в большинстве с 87-й минуты после удаления защитника гостей Стефана Коцева за нарушение правил против Франка Ньянгбо.

Таким образом "Актобе" набрал 18 очков и теперь делит с "Кайратом" четвертое и пятое место. У "Каспия" девять баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Актобе ФК Каспий КПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 23:17
КПЛ
©ФК "Актобе" Видеообзор матча "Актобе" - "Каспий" с неожиданным исходом
Вчера , 22:57
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" вышел на второе место в чемпионате Казахстана
Вчера , 22:24
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Это отговорки для слабых". Кекер объяснил разгромное поражение "Кайрата"
Вчера , 21:53
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана
Вчера , 20:34
КПЛ
©ФК "Кайрат" Видеообзор разгромного поражения "Кайрата" в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 19:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Сенсацией завершился матч "Кайрата" в чемпионате Казахстана
Вчера , 19:30
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор победы "Тобола" над аутсайдером чемпионата Казахстана
Вчера , 17:55
КПЛ
©ФК "Тобол" Минимальной победой завершился матч "Тобола" с аутсайдером чемпионата Казахстана
Вчера , 13:45
КПЛ
©ФК "Астана" "Адиев дал энергию". Астанов рассказал о победном голе "Кызыл-Жару" и возвращении в сборную
Вчера , 13:17
КПЛ
©Globo Esporte "Хочу остаться в Казахстане". Бразильский технарь из "Кызыл-Жара" - об игре в КПЛ и подарке от Роналду
Вчера , 09:40
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матчей "Тобола", "Кайрата" и "Актобе" в 10 туре КПЛ
20 мая, 23:00
КПЛ
©ФК "Астана" "Нет оправданий". Тренер "Астаны" - о победе в матче за лидерство КПЛ, травмах и оценке "Кызыл-Жару"
20 мая, 22:46
КПЛ
©СК "Кызыл-Жар" Алиев рассказал о перестрелке с "Астаной", критике за игнор казахстанцев и назначении в сборную
20 мая, 20:58
КПЛ
©ФК "Астана" В матче "Астаны" и "Кызыл-Жара" определился единоличный лидер чемпионата Казахстана
20 мая, 19:45
КПЛ
©ФК "Актобе" В руководстве "Актобе" грядут перемены
20 мая, 18:55
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Шахтер" на последних минутах вырвал победу в матче с "Аксу"
20 мая, 18:51
КПЛ
©ФК "Жетысу" Разгромом завершился матч "Жетысу" и "Атырау" в чемпионате
20 мая, 17:23
КПЛ
©ФК "Астана" Умное решение: почему остальные клубы не последовали примеру "Астаны"
20 мая, 12:34
КПЛ
©ФК "Астана" Прямая трансляция битвы лидеров "Астана" - "Кызылжар" и еще двух матчей десятого тура КПЛ
19 мая, 22:33
КПЛ
©instagram.com/magomedadiev Магомед Адиев выступил с сообщением перед матчами Евро-2024
19 мая, 21:09
КПЛ
©instagram.com/a.shpilevski Экс-тренер "Кайрата" может возглавить российский клуб
19 мая, 18:50
КПЛ
©КФФ Лидер ведущего клуба КПЛ не получит вызов в сборную на игры Евро-2024
19 мая, 17:46
КПЛ
©КФФ Экс-капитан сборной Казахстана возглавил клуб премьер-лиги
19 мая, 15:13
КПЛ
©ФК "Кайрат" Мощь, класс и прессинг. В "Кайрате" образовалось лучшее атакующее трио КПЛ
19 мая, 13:27
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Я все осознал и хочу помочь". Вернется ли Сейдахмет в сборную Казахстана?
18 мая, 15:16
КПЛ
©ФК "Каспий" Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион. Известна причина
18 мая, 14:44
КПЛ
©ФК "Анжи" Газзаев рассказал о предложениях от клубов Казахстана
17 мая, 16:34
КПЛ
©ФК "Каспий" В казахстанском клубе образовались многомиллионные долги
17 мая, 15:45
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Мне не нравится нынешняя ситуация". Агент рассказал о возможном уходе Бахтиярова из "Ордабасы"
17 мая, 09:57
КПЛ
©ФК "Иртыш" Футбольный клуб "Иртыш" может быть возрожден. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus