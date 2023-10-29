Видеообзор матча "Актобе" - "Жетысу"

"Актобе" в заключительном матче КПЛ-2023 сыграл вничью с "Жетысу", сообщают Vesti.kz.
Игра в Актобе завершилась со счетом 2:2. На шестой минуте Шина вывел "красно-белых" вперед. Это был единственный гол, забитый с игры в этой встрече.
На 32-й и 38-й минуте Анес Рушевич оформил дубль. В обоих случаях игрок "Жетысу" отличился с пенальти.
В начале второго тайма Максим Самородов, реализовав одиннадцатиметровый, установил окончательный счет - 2:2.
"Актобе" набрал 50 очков и завершил КПЛ-2023 на третьем месте. У "Жетысу" 29 очков и 11 место.
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