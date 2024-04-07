Видео гола в сенсационном матче "Астаны" против аутсайдера КПЛ

Карагандинский "Шахтер" в матче четвертого тура КПЛ-2024 сотворил громкую сенсацию, обыграв дома "Астану", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 26-й минуте забил колумбийский ветеран Рохер Каньяс.

После этой победы "Шахтер", проигравший на старте чемпионата три матча кряду с общим счетом 0:8, ушел с последнего места в турнирной таблицы.

У "Астаны" две победы и два поражения в четырех турах.

"Шахтер" набрал три очка и ушел с последнего места в таблице Премьер-лиги. У "Астаны" шесть баллов и шестое место.

В следующем туре "Астана" 21 апреля примет на своем поле "Тобол". "Шахтер" в этот же день сыграет на выезде с "Жетысу".