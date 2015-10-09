Верны своим принципам? Почему "Кайрат" расстаётся с игроком европейской сборной

Хавбек сборной Беларуси Валерий Громыко находится на грани расставания с "Кайратом". Корреспондент Vesti.kz пытается понять логику решений руководства алматинского клуба.

Громыко довольно часто критиковала часть болельщиков алматинского клуба, но в действительности Валерий был важнейшей частью команды в сезоне-2025. Показательно, что он один из лидеров клуба по проведенным минутам на поле, который практически всегда был доступен и стабилен.

В частности, Громыко не пропустил ни одного матча в Лиге чемпионов, включая игры в квалификации. Учитывая, насколько энергозатратная позиция у белоруса в "Кайрате", его физические данные впечатляют и это позволяло тренерскому штабу всегда иметь опытного, универсального игрока в средней линии.

В чемпионате Казахстана у Громыко также были достойные цифры - 24 матча, четыре гола и восемь голевых передач. Этот сезон позволил Валерию получить признание в родной стране, где его выбрали лучшим игроком года.

Спрашивается, почему же "Кайрат" не продлит контракт со столь значимым игроком? Вероятно, инициатива с расставанием исходит со стороны самого Громыко. Он засветился в Лиге чемпионов и судя по всему его представители ищут более длительный и финансово выгодный контракт.

Тут стоит напомнить, что Громыко приходил в "Кайрат" из "Кайсара", а параллельно у него также было предложение от "Астаны", но он выбрал алматинский клуб, хотя по личным условиям, возможно, предложение из столицы было даже лучше.

Но даже после успеха в Лиге чемпионов мы видим, что "Кайрат" по-прежнему крайне рационален по финансовой части. Клуб заработал, но тратить эти средства как попало не готов. Новички выбираются тщательно и прежде всего исходят из соотношения цена-качество. Тот же финский хавбек Яакко Оксанен с точки зрения затрат это плюс-минус те же условия, что были и есть у других легионеров в центре полузащиты.

Те легионеры, которые ушли и собираются уйти, хотели улучшения условий. Это нормально, мотивация футболистов понятна. Но в то же время, в действиях руководства "Кайрата" тоже видна четкая вертикаль и модель поведения, которая типична для клуба уже несколько лет.

Со спортивной точки зрения, как бы не критиковали Громыко, он бы точно пригодился "Кайрату" как стабильная, адаптированная, боевая единица. Но и замену ему найти вполне возможно, более того, эту позицию можно даже улучшить.

И ещё, справедливости ради, "Кайрат", возможно, видит, что уже ушедшие Офри Арад, Георги Зария и находящийся на грани ухода Громыко вышли на свой пик, они дали клубу максимум. Все эти игроки, уже состоявшиеся, не молодые, их точки роста понятны. Резать по-живому и обновляться так или иначе необходимо и "Кайрат" втянул себя в этот процесс уже сейчас.

