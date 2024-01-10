Вернется в КПЛ или пойдет на повышение в Европе? Куда перейдет Рамазан Оразов

Путь Рамазана Оразова в словенском "Копере" был неожиданно приостановлен - клуб хочет расстаться с полузащитником. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие варианты есть у игрока сборной Казахстана.

Изначально у Оразова все развивалось достаточно неплохо в "Копере", но затем произошла смена тренера и ситуация ухудшилась. Хавбек получал все меньше игрового времени, а затем дважды не попадал даже в заявку на матчи. По информации источника знакомого с ситуацией, у Оразова все-таки был конфликт с тренером "Копера" Сафетом Хаджичем. Возможно, в том числе это побудило руководство "Копера" задуматься о расставании с хавбеком.

Контракт Рамазана с "Копером" официально по-прежнему не расторгнут, но вероятно это дело времени. Одним из основных претендентов на казахстанца является другая команда из Словении - "Целе", это лидер местного чемпионата. "Целе" - интересный и амбициозный по меркам Словении клуб, который контролируют российские бизнесмены. Если Оразов все так же нацелен построить карьеру в Европе, то "Целе" представляется позитивным шагом.

Но есть два нюанса. "Копер" готов отдать Оразова конкуренту по чемпионату, но хочет включить пункт о проценте с дальней перепродажи игрока. И еще один фактор, но скорее уже тактический - у "Целе" серьезная конкуренция в позициях, где может играть Оразов и по сравнению с "Копером" там игроки чуть выше уровнем.

Что касается возвращения в Казахстан, на данный момент просматривается два реальных варианта для Оразова. Это "Актобе" и "Тобол" - клубы, где хавбек оставил хорошую память о себе. Плюсом камбэка в КПЛ для полузащитника будет финансовая сторона. На родине он наверняка получит более выгодный контракт.

Сложно сказать, что выберет Оразов, ведь траектория его карьеры в последние годы крайне непредсказуема, но, безусловно, гораздо любопытнее будет, если он продолжит попытки заявить о себе в Европе.

Фото: ФК "Копер"©