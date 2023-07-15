VAR, пенальти и два гола в добавленное время. "Мактаарал" и "Кайсар" выдали супер триллер

Атакентский "Мактаарал" сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.
Встреча проходила в Атакенте и завершилась со счетом 2:2. На быстрый гол на второй минуте матча украинца Виталия Приндетты, хозяева ответили точным выстрелом белоруса Антона Шрамченко. Казалось встреча завершиться вничью, но в добавленное время был назначен пенальти, который четко реализовал Рамазан Каримов. А затем перед самым финальным свистком дубль оформил Приндетта и спас свою команду от поражения.
Благодаря этой победе "Мактаарал" с 11-ю баллами остался на 12-ой позиции, а "Кайсар" с 20-ю пунктами на восьмом месте.
Ранее "Кайрат" на выезде обыграл "Окжетпес" (1:0). Так же сегодня, 15 июля, сыграют "Шахтер" - "Актобе" и "Атырау" - "Ордабасы".
Загрузка матч-центра...
Реклама