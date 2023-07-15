VAR, пенальти и два гола в добавленное время. "Мактаарал" и "Кайсар" выдали супер триллер

Атакентский "Мактаарал" сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Встреча проходила в Атакенте и завершилась со счетом 2:2. На быстрый гол на второй минуте матча украинца Виталия Приндетты, хозяева ответили точным выстрелом белоруса Антона Шрамченко. Казалось встреча завершиться вничью, но в добавленное время был назначен пенальти, который четко реализовал Рамазан Каримов. А затем перед самым финальным свистком дубль оформил Приндетта и спас свою команду от поражения.

Благодаря этой победе "Мактаарал" с 11-ю баллами остался на 12-ой позиции, а "Кайсар" с 20-ю пунктами на восьмом месте.

Ранее "Кайрат" на выезде обыграл "Окжетпес" (1:0). Так же сегодня, 15 июля, сыграют "Шахтер" - "Актобе" и "Атырау" - "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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