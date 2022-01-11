 nlDVgCxbQsAsrX7rBkq0jzzAcKW8OpzSehzjLRwh
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"В "Зените" он сядет на лавку". Экс-тренер "Рубина" - о перспективах Алипа в РПЛ

"В "Зените" он сядет на лавку". Экс-тренер "Рубина" - о перспективах Алипа в РПЛ
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Бывший тренер казанского "Рубина" Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz обсудил возможный переход футболиста сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Нуралы Алипа в санкт-петербургский "Зенит". В частности, специалист рассказал, может ли казахстанец конкурировать с нынешними защитниками российского клуба, кто мог порекомендовать игрока в команду Сергея Семака и почему его тревожит кадровая ситуация в "Кайрате"

- Павел Петрович, просмотр Алипа в "Зените" - неожиданная новость для вас?

- Да. Я хорошо знаю Алипа. В Академию "Кайрата" он приехал из Актау, по моей рекомендации.  В домашнем архиве даже сохранился договор с актауской спортивной школой, где есть пункт, по которому прописано определенное вознаграждение, если игрок перейдет в зарубежный клуб. Сейчас оно, по всей видимости, уже неактуально. 

Думаю, просмотр в "Зените" не обошелся без участия Курбана Бердыева.  Со стороны "Кайрата" это, конечно же, хороший имиджевый ход. Но, если говорить откровенно, то по уровню мастерства Алип пока проигрывает Ловрену, Ракицкому и Чистякову. Допускаю, что за этим кроется стремление повысить трансферную стоимость игрока и, возможно, продать его, например, в ОАЭ или Китай. Если это случится, то приобретенный опыт пригодится в играх за национальную сборную. 

- Но есть ли шанс, что игрок все-таки останется в "Зените"? 

- Конечно, амбиции у Алипа имеются, но не исключено, что, оставаясь в "Зените", он сядет на лавку, а это приведет к его деградации как игрока. Он в том  возрасте, когда надо играть регулярно. У Алипа, например, нет того опыта и понимания игры, как у Ракицкого, который играет на той же позиции левого центрального защитника.

- То есть Нуралы следовало бы уйти в клуб поскромнее, условный "Ростов"?

- Да, где он мог бы играть постоянно. Есть смысл рискнуть, но не в "Зенит", а в другой российский клуб. "Зенит" - это почетно, круто, но и большая фантазия. 

В любом случае желаю Алипу успеха, буду за него держать кулаки.

- С одной стороны, понятно, почему "Кайрат" готов отдать игрока, с другой - в Казахстане сложно найти молодого защитника, сопоставимого с Алипом. Это ведь потеря для алматинцев?

- В целом нахожусь в тревожном недоумении от нынешней кадровой ситуации в "Кайрате". Многие легионеры уже ушли.  По информации в СМИ, едва ли не 80 процентов основного состава покинули клуб. Если это так, то остается "зеленая молодежь", которая никак себя не зарекомендовала для того, чтобы решать большие задачи.

Бердыев никогда лично не занимался воспитанием молодых футболистов. Он работал с профессионалами высокого индивидуального уровня мастерства, объединяя их в успешную в команду.  

Предполагаю, что он для себя выбрал новый вызов и знает, как его реализовать. Остается только пожелать ему успеха.

Напомним, "Кайрат" получил официальное письмо от "Зенита" с приглашением Алипа на первый сбор, который пройдет с 13 по 25 января в Дубае. Сообщается, что футболист уже вылетел в Санкт-Петербург. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Премьер-лига России Сборная РК по футболу Бердыев Курбан Алматы Зенит

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:00
Футбол
"Кайрат" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана в "Зените" "Кайрат" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана в "Зените"
Сегодня , 18:26
Футбол
Вагнер Лав после ухода из "Кайрата" нашел новый клуб Вагнер Лав после ухода из "Кайрата" нашел новый клуб
Сегодня , 18:06
Футбол
Клуб РПЛ заинтересовался защитником "Ордабасы" Клуб РПЛ заинтересовался защитником "Ордабасы"
Сегодня , 17:33
Футбол
"Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит" "Это самый дорогой казахский футболист". В России оценили вероятность перехода защитника "Кайрата" в "Зенит"
Сегодня , 17:11
Футбол
Патрик Твумаси захотел вернуться в КПЛ. Его предложили "Астане" Патрик Твумаси захотел вернуться в КПЛ. Его предложили "Астане"
Сегодня , 15:44
Футбол
"В "Зените" он сядет на лавку". Экс-тренер "Рубина" - о перспективах Алипа в РПЛ "В "Зените" он сядет на лавку". Экс-тренер "Рубина" - о перспективах Алипа в РПЛ
Сегодня , 13:37
Футбол
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал о переговорах с клубом КПЛ Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал о переговорах с клубом КПЛ
Сегодня , 13:10
Футбол
"Актобе" расстался с еще двумя легионерами "Актобе" расстался с еще двумя легионерами
Сегодня , 12:23
Футбол
Стали известны финансовые детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Зенит" Стали известны финансовые детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Зенит"
Сегодня , 11:38
Футбол
Клуб КПЛ объявил о возвращении форварда сборной Казахстана Клуб КПЛ объявил о возвращении форварда сборной Казахстана
Сегодня , 11:18
Футбол
Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ Лобби "Кайрата" или необходимость "Зенита"? Почему Алип едет на просмотр в главный клуб РПЛ
Сегодня , 10:36
Футбол
Марк Гурман покинул "Астану" и нашел новый клуб Марк Гурман покинул "Астану" и нашел новый клуб
Сегодня , 08:58
Футбол
Лучший игрок месяца в УПЛ перебрался в "Актобе" Лучший игрок месяца в УПЛ перебрался в "Актобе"
Сегодня , 08:28
Футбол
Жизненные трудности и характер. Известны подробности карьеры казахстанца до приглашения в "Зенит" Жизненные трудности и характер. Известны подробности карьеры казахстанца до приглашения в "Зенит"
Вчера , 15:32
Футбол
Футболист сборной Казахстана отправился в "Зенит" Футболист сборной Казахстана отправился в "Зенит"
Вчера , 14:28
Футбол
Пополнение из Москвы и таланты академии. Кого из молодежи Бердыев может оставить в "Кайрате" Пополнение из Москвы и таланты академии. Кого из молодежи Бердыев может оставить в "Кайрате"
Вчера , 12:55
Футбол
Первый сбор "Кайрата" перенесен. Игроки не добрались до Алматы Первый сбор "Кайрата" перенесен. Игроки не добрались до Алматы
Вчера , 12:27
Футбол
Казахстанские клубы не могут вылететь в Турцию. Названа причина Казахстанские клубы не могут вылететь в Турцию. Названа причина
Вчера , 12:12
Футбол
Защитник сборной Казахстана получил приглашение от зарубежного клуба Защитник сборной Казахстана получил приглашение от зарубежного клуба
Вчера , 11:42
Футбол
Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб. Он проходил просмотр в ЦСКА Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб. Он проходил просмотр в ЦСКА
Вчера , 10:21
Футбол
Форвард сборной Казахстана выбрал новый клуб. У него были предложения из Европы Форвард сборной Казахстана выбрал новый клуб. У него были предложения из Европы
Вчера , 09:14
Футбол
"Астана" определилась с будущим Аймбетова и легионера "Астана" определилась с будущим Аймбетова и легионера
Вчера , 07:15
Футбол
Клуб КПЛ объявил об уходе воспитанника "Оле Бразил" Клуб КПЛ объявил об уходе воспитанника "Оле Бразил"
Вчера , 07:14
Футбол
Лучший бомбардир европейского чемпионата назвал причины перехода в "Актобе" Лучший бомбардир европейского чемпионата назвал причины перехода в "Актобе"
5 января, 15:38
Футбол
"Астана" приняла решение по испанскому футболисту "Астана" приняла решение по испанскому футболисту
5 января, 13:24
Футбол
"Шахтер" усилился лучшим бомбардиром клуба КПЛ "Шахтер" усилился лучшим бомбардиром клуба КПЛ
5 января, 12:13
Футбол
"Актобе" подписал футболиста сборной Казахстана "Актобе" подписал футболиста сборной Казахстана
5 января, 11:15
Футбол
"Астана" сделала предложение Деспотовичу. Известны детали "Астана" сделала предложение Деспотовичу. Известны детали
4 января, 23:06
Футбол
Вагнер Лав заинтересовал лидера чемпионата Дании Вагнер Лав заинтересовал лидера чемпионата Дании
4 января, 21:27
Футбол
Футболист сборной Казахстана вернется в "Астану" Футболист сборной Казахстана вернется в "Астану"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus