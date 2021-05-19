"В запасе остались даже Алип и Вагнер Лав". Зарубежные СМИ оценили победы "Кайрата" и "Астаны" в КПЛ

Украинский сайт Terrikon.com отметил удачную игру "Кайрата" и "Астаны" в 12-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом столичный клуб по-прежнему остается единственным участником, не потерпевшим ни одного поражения. Северяне с 32 очками уверенно лидируют в таблице, а южане с отставанием на 12 пунктов располагаются на четвертой позиции.

"В матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги "Астана" на выезде разгромила кызылординский "Кайсар" со счетом 5:2. Хозяева бились на равных с лидером полчаса игры, но сначала Марин Томасов после сольного прохода открыл счет, а затем Вараздат Ароян удвоил преимущество. Перед самым перерывом команды обменялись голами, но исход был предрешен. В самом начале второго тайма Роман Муртазаев довел счет до разгромного, а затем Марин Томасов с пенальти оформил дубль. И только в самой концовке игры в ворота гостей также был назначен 11-метровый, который "паненкой" забил Стефан Денкович. 2:5 - разгром "волков" столичными.

У "Астаны" стало 32 очка, и она на десять опережает идущий следом костанайский "Тобол", который в среду ожидает непростой поединок с "Кызылжаром". "Кайсар" с семью баллами идет предпоследним.

После серии неудач главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский изрядно перетряс стартовый состав, в запасе остались даже Нуралы Алип и Вагнер Лав, а счет был открыт на седьмой минуте, когда ошибкой Жасура Нарзикулова воспользовался Артур Шушеначев, позже он оформил дубль, а перед перерывом вернул интригу Дидар Жалмукан. В начале второго тайма вратарь "Актобе" решил обвести соперника, и это закончилось третьим голом в его ворота от Канте. Голкипер "Кайрата" Стас Покатилов тоже сделал "привоз", когда слишком далеко вышел из ворот и Эрвейн Мукам его попросту перебросил. А "точку" в голевой феерии ошибок поставил Небойша Косович - 4:2!" - говорится в тексте.

Напомним, что сегодня, 19 мая, пройдут оставшиеся матчи 12-го тура. Сыграют "Каспий" - "Шахтер", "Тараз" - "Жетысу", "Атырау" - "Ордабасы" и "Тобол" - "Кызыл-Жар".

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