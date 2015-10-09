В России нацелились на игрока сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана и "Тобола" Александр может продолжить выступление в махачкалинском "Динамо", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

Минувшим летом Зуев перебрался в Казахстан после долгого периода выступлений в России, где защищал цвета "Спартака", "Ростова", "Рубина", "Химок", "Крыльев Советов" и тульского "Арсенала".

В составе "Тобола" 29-летний хавбек провёл яркий сезон, выиграв бронзу национального первенства и завоевав Кубок Казахстана-2025.

Тем временем "Динамо" из Махачкалы переживает непростые времена — команда с 15 очками после 18 туров идёт лишь на 13-й строке таблицы РПЛ. Возможный переход Зуева может стать попыткой усилить состав в борьбе за спасение.

