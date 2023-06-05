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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В "Ордабасы" сделали заявление по Исламхану

В "Ордабасы" сделали заявление по Исламхану
©ФК "Ордабасы"

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz дал комментарий относительно сроков восстановления ключевого полузащитника команды Бауыржана Исламхана

Опытный игрок получил травму в матче с "Кайратом" и долгое время не удавалось определить степень повреждения Исламхана и дату его возвращения. Абдубаитов прояснил, какова ситуация на данный момент.  

"Вероятный срок восстановления Исламхана, исходя из того, что нам говорят специалисты - около месяца. Соответственно, мы рассчитываем, что Бауыржан поможет команде во втором круге чемпионата. Надеемся, что в течении месяца он полностью восстановится", - заявил Абдубаитов. 

Напомним, что Исламхан перешел в "Ордабасы" минувшей зимой на правах свободного агента. За шымкентский клуб он сыграл шесть матчей в КПЛ-2023, забив один гол и отдав две голевые передачи.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Исламхан Бауыржан

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