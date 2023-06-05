В "Ордабасы" сделали заявление по Исламхану

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz дал комментарий относительно сроков восстановления ключевого полузащитника команды Бауыржана Исламхана.
Опытный игрок получил травму в матче с "Кайратом" и долгое время не удавалось определить степень повреждения Исламхана и дату его возвращения. Абдубаитов прояснил, какова ситуация на данный момент.
"Вероятный срок восстановления Исламхана, исходя из того, что нам говорят специалисты - около месяца. Соответственно, мы рассчитываем, что Бауыржан поможет команде во втором круге чемпионата. Надеемся, что в течении месяца он полностью восстановится", - заявил Абдубаитов.
Напомним, что Исламхан перешел в "Ордабасы" минувшей зимой на правах свободного агента. За шымкентский клуб он сыграл шесть матчей в КПЛ-2023, забив один гол и отдав две голевые передачи.
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