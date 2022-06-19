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"В этом матче был другой футбол, чем раньше". Кекер - о "Кайрате", уходе Гуральски и форме Шушеначева

"В этом матче был другой футбол, чем раньше". Кекер - о "Кайрате", уходе Гуральски и форме Шушеначева
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии 2

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался по итогам матча 14-го тура чемпионата Казахстана против "Махтаарала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы добыли первую победу при новом тренере, а единственный гол в игре записал на свой счет Виктор Васин. 

- Кирилл Сергеевич, как оцените матч и расскажите о настроении команды после ухода Бердыева, нет ли апатии в коллективе? 

- Матч получился интересным, зрелищным. Давайте не будем говорить, что было. Нет никакого упаднического настроения. Да, есть трудности, но мы ищем пути решения. Если вы обратили внимание, в этом матче был другой футбол, нежели раньше, - мы искали счастье у чужих ворот.  

- Команда вернулась к схеме в четыре защитника, это будет на постоянной основе? 

- Сложный вопрос. Я не говорю про атаку и оборону, мы хотим управлять временем и пространством, хотим баланс в игре. Схема - это все условности. Мы исходим от команды, от их возможностей. 

- Вероятен ли уход других легионеров вслед за Яцеком Гуральски? 

- Конкретики нет. Сейчас мы исходим от тех игроков, которые есть в составе. Когда откроется окно, сядем с руководством, обсудим. Опять же, пришли из  игроки из "Кайрат-Москва", их тоже надо интегрировать. 

- Как вы намерены восполнить уход Гуральски, кого видите на этой позиции? 

- Уход Яцека - потеря, но у нас большая группа игроков, его спокойно могут заменить. Я не вижу в этом проблем. Ребята будут получать игровое время. Я вообще не вижу проблем. Рики (Алвеш) может забирать, отдавать. 

- Как оцениваете соперника в квалификации Лиги конференций? 

- Кроме того, что это команда из Венгрии и она заняла второе место, я ничего не знаю. Но мне это и не интересно на данный момент, поскольку это будет лишь через полтора месяца. Сейчас мы сконцентрированы на следующем матче с "Таразом". Когда придет время, будем собирать информацию по "Кишварде". 

- Рассматриваете ли вы еще кого-то из игроков московского филиала и воспитанников, которые находятся в аренде? 

- Скорее всего, еще придут игроки из "Кайрат-Москва", я знаю их возможности. Что касается воспитанников. Мы всех знаем, смотрим. Сейчас не могу сказать, что будет в трансферное окно. 

- Как вы оцениваете нынешнюю форму Артура Шушеначева и можно ли сказать, что в этом сезоне ему тяжело даются голы?  

- Он приехал в хорошем настроении со сборной. Голы? Поверьте мне, Артур будет забивать. Дайте чуть времени, в этом я вообще не вижу проблем. Это хороший нападающий, один из лучших в Казахстане. Я отлично знаю Артура, в следующих матчах он будет забивать. 

Добавим, что "Кайрат" после победы над "Махтааралом" имеет в своем активе 19 очков после 13 проведенных матчей.

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Махтаарал ФК

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