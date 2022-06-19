"В этом матче был другой футбол, чем раньше". Кекер - о "Кайрате", уходе Гуральски и форме Шушеначева

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер высказался по итогам матча 14-го тура чемпионата Казахстана против "Махтаарала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы добыли первую победу при новом тренере, а единственный гол в игре записал на свой счет Виктор Васин.

- Кирилл Сергеевич, как оцените матч и расскажите о настроении команды после ухода Бердыева, нет ли апатии в коллективе?

- Матч получился интересным, зрелищным. Давайте не будем говорить, что было. Нет никакого упаднического настроения. Да, есть трудности, но мы ищем пути решения. Если вы обратили внимание, в этом матче был другой футбол, нежели раньше, - мы искали счастье у чужих ворот.

- Команда вернулась к схеме в четыре защитника, это будет на постоянной основе?

- Сложный вопрос. Я не говорю про атаку и оборону, мы хотим управлять временем и пространством, хотим баланс в игре. Схема - это все условности. Мы исходим от команды, от их возможностей.

- Вероятен ли уход других легионеров вслед за Яцеком Гуральски?

- Конкретики нет. Сейчас мы исходим от тех игроков, которые есть в составе. Когда откроется окно, сядем с руководством, обсудим. Опять же, пришли из игроки из "Кайрат-Москва", их тоже надо интегрировать.

- Как вы намерены восполнить уход Гуральски, кого видите на этой позиции?

- Уход Яцека - потеря, но у нас большая группа игроков, его спокойно могут заменить. Я не вижу в этом проблем. Ребята будут получать игровое время. Я вообще не вижу проблем. Рики (Алвеш) может забирать, отдавать.

- Как оцениваете соперника в квалификации Лиги конференций?

- Кроме того, что это команда из Венгрии и она заняла второе место, я ничего не знаю. Но мне это и не интересно на данный момент, поскольку это будет лишь через полтора месяца. Сейчас мы сконцентрированы на следующем матче с "Таразом". Когда придет время, будем собирать информацию по "Кишварде".

- Рассматриваете ли вы еще кого-то из игроков московского филиала и воспитанников, которые находятся в аренде?

- Скорее всего, еще придут игроки из "Кайрат-Москва", я знаю их возможности. Что касается воспитанников. Мы всех знаем, смотрим. Сейчас не могу сказать, что будет в трансферное окно.

- Как вы оцениваете нынешнюю форму Артура Шушеначева и можно ли сказать, что в этом сезоне ему тяжело даются голы?

- Он приехал в хорошем настроении со сборной. Голы? Поверьте мне, Артур будет забивать. Дайте чуть времени, в этом я вообще не вижу проблем. Это хороший нападающий, один из лучших в Казахстане. Я отлично знаю Артура, в следующих матчах он будет забивать.

Добавим, что "Кайрат" после победы над "Махтааралом" имеет в своем активе 19 очков после 13 проведенных матчей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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