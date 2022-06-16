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В "Конкурс прогнозов" КПЛ-2022 добавлен 14-й тур

В "Конкурс прогнозов" КПЛ-2022 добавлен 14-й тур
©Vesti.kz
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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На Vesti.kz продолжается "Конкурс прогнозов", приуроченный к чемпионату Казахстана по футболу 2022 года.

Напоминаем, теперь победитель будет определяться после каждого тура, а по итогам "Конкурса прогнозов" будет объявлен и общий победитель. За победу в туре можно получить 5 000 тенге.

В "Конкурсе прогнозов" уже доступен 14-й тур КПЛ-2022, матчи которого пройдут 19 июня. Центральным матчем будет игра в Костанае между "Тоболом" и "Каспием". Участники могут делать свои прогнозы по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Чтобы стать участником конкурса, вам нужно быть зарегистрированным или зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе КПЛ-2022 оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.  

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

"Конкурс прогнозов" продлится до конца КПЛ-2022, то есть до 6 ноября 2022 года. По итогам будет определен общий победитель.

Как будут определены победители? 

Победители после каждого тура и общий победитель конкурса будут названы на сайте Vesti.kz в новости после завершения каждого тура чемпионата Казахстана 2022 года. Победителем станет участник, который наберет наибольшее количество очков по итогам тура, а общим победителем - набравший наибольшее количество очков по итогам всего конкурса.  

При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель выбирается случайным образом с помощью сервиса random.org.

О главном призе мы расскажем более подробно в ближайшее время. Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

Также отметим, что победитель 12-го тура "Конкурса прогнозов" будет определен после завершения всех матчей. Игра "Ордабасы" - "Аксу" была прервана при счете 1:0, а матч "Туран" - "Актобе" перенесен из-за непогоды.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22
2 Астана 12 6 3 3 23-12 21
3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21
4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19
5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18
6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17
7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16
8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16
9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14
10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13
11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12
12 Туран 10 2 5 3 6-9 11
13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11
14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9

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Метки:
Конкурс Конкурс прогнозов КПЛ

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