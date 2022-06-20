В клубе КПЛ нашли объяснение разгрому от "Астаны"

Главный тренер "Аксу" Руслан Костышин прокомментировал игру с "Астаной" в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 5:0 в пользу столичного клуба.

"То, что происходило на футбольном, все видели. Одна команда была сильнее в этот вечер. Я думаю, что мы заслужили один гол. И у нас были моменты, но пока играть в атакующий футбол на равных с "Астаной" - тяжело. Я думаю, большая удача и недооценка нас могли бы нам помочь. "Астана" настроилась на нас, выглядела агрессивно и мощнее, выиграла все дуэли. Они крепче нас, больше. Мы все-таки в этом аспекте проигрываем, потому что много молодежи. Можно сказать, что у нас маленькая команда. Ну и, конечно, надо уметь держать удар и не рассыпаться. Эта игра пойдет нам на пользу", - приводит его слова пресс-служба павлодарского клуба.

Ранее своими мыслями об игре поделился главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич.

В 15-м туре, 25 июня, "Аксу" дома примет "Шахтер", а на следующий день "Астана" на выезде встретится с "Актобе".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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