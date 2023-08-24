В казахстанском клубе выдвинули жесткий ультиматум

Сегодня, 24 августа, в офисе "Жетысу" в преддверии футбольного матча с "Кайсаром" директор клуба Калмухамет Донсебаев встретился с тренерским штабом и игроками семиреченской команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу талдыкорганцев.

В ходе встречи руководитель клуба обозначил стоящие перед командой задачи и в жесткой форме потребовал от главного тренера и от каждого игрока в отдельности большей отдачи, целеустремленности и прилагаемых сил в каждом матче.

"Тот уровень игры, что вы демонстрируете на сегодняшний день, оставляет желать лучшего и не соответствует тому уровню, который должны демонстрировать игроки премьер-лиги", - отметил он.

По его словам, для футболистов созданы все условия для тренировок, игр, решены все бытовые вопросы и теперь они просто обязаны оправдать те надежды, что возложило на них руководство области и многочисленная армия болельщиков.

"Такое отношение к своей работе, к профессии, к чувствам ваших преданных болельщиков просто недопустимо и требует серьезного пересмотра с вашей стороны. Надеюсь, что каждый из вас сделает правильные выводы. В ином случае в отношении как тренерского штаба, так и игроков последуют жесткие дисциплинарные санкции в соответствии с заключенными контрактами", - подчеркнул Донсебаев.

Отметим, что матч 21-го тура чемпионата страны "Кайсар" - "Жетысу" пройдет 26 августа в Кызылорде.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32 6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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