В казахстанском клубе расстались сразу с двумя тренерами

В футбольном клубе "Улытау" из Жезказгана произошли изменения в тренерском штабе, передают Vesti.kz.

Клуб объявил об уходе помощника главного тренера Сергея Пака и тренера по физической подготовке Кенесбая Шубаева.

Сергей Пак присоединился к "Улытау" летом прошлого сезона и за это время внёс значительный вклад в развитие команды и её результаты.

Кенесбай Шубаев начинал свой путь во второй лиге и стал непосредственным участником ключевых этапов формирования и развития клуба.

Напомним, "Улытау" финишировал на десятом месте в таблице КПЛ-2025.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

