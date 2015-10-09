В казахстанском клубе расстались сразу с двумя тренерами

В футбольном клубе "Улытау" из Жезказгана произошли изменения в тренерском штабе, передают Vesti.kz.

Клуб объявил об уходе помощника главного тренера Сергея Пака и тренера по физической подготовке Кенесбая Шубаева.

Сергей Пак присоединился к "Улытау" летом прошлого сезона и за это время внёс значительный вклад в развитие команды и её результаты.

Кенесбай Шубаев начинал свой путь во второй лиге и стал непосредственным участником ключевых этапов формирования и развития клуба.

Напомним, "Улытау" финишировал на десятом месте в таблице КПЛ-2025.

