"В Казахстане вообще не сильно футбол любят". Легионер рассказал о зарплате в КПЛ

Экс-игрок "Актобе" Алексей Антонов в интервью YouTube-каналу "Пряма червона" рассказал о подъемных, которые выплачивались в казахстанском клубе.

- Где были самые большие подъемные? В Азербайджане?

- В Казахстане.

- 200 тысяч, правильно?

- Не совсем. Там тяжелая схема.

Также Антонов рассказал о футболе в Казахстане: "Играли в Кызылорде летом. Прилетаем, выходим из самолета - температура минимум 45 градусов, дышать вообще нечем. Будто в сауне, жара. Ну, отыграли матч.

Но потом следующий мой выезд в этот город. Прилетаем, а там снег, уже минус. Поле не почистили, мы по снегу играли весь матч. Минус 4, ноги отмерзли.

В Казахстане вообще не сильно футбол любят. Я играл за "Актобе", там, наверное, лучшие болельщики. Стадион, тысяч 15, почти каждый матч был забит".

Напомним, Антонов выступал в составе "Актобе" в 2014 и 2015 годах. Во всех турнирах украинец провел 31 матч, забил 13 мячей и сделал четыре ассиста.