В Казахстане решили судьбу чемпиона Словакии

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил об уходе черногорского нападающего Бориса Цмилянича, передают Vesti.kz.
Отмечается, что он покинул команду по истечении срока контракта.
За год черногорец провел в составе "красно-черных" 21 матч и забил 5 голов.
В карьере Цмилянича также были черногорские "Дечич", "Будучност", боснийский "Сараево", словацкие "ВиОн", "Слован", испанские "Леванте В", "Уэска" и нидерландский Йонг ПСВ.
В составе "Слована" из Братиславы становился чемпионом Словакии (2018/19).
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